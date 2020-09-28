İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu suçlarına karışanların tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bu amaçla, 1-28 Eylül tarihlerinde 130 kişi hakkında adli işlem yapıldığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 13 kişi tutuklanarak cezaevine teslimi sağlanmıştır. Uyuşturucu suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak adli makamlara testim edilmiştir. Ayrıca olaylarda,175 gram sentetik kannabinoid, 180 gram metamfetamin, 52 gram esrar, 40 adet ecstasy hap, 5 birimlik LSD, bir adet hassas terazi, 2 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 25 adet fişek ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi, tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."