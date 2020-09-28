İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evde yakalanan M.F.K. (23), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ünalan Mahallesi'nde Afganistan uyruklu M.F.K. evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı vatandaşı Z.K'nin (16) annesi Mahsume K'yi (38) 25 Eylül'de bıçakla yaralamıştı.

Mahsume K, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, Kemalöz Mahallesi'nde saklandığı evde dün polis ekiplerince yakalanmıştı.