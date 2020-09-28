Merkeze bağlı Aşağıköy'de otomobilinden inen Yunus B'ye (28), plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobilden ateş edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.