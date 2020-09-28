Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İzmir'de alınan bilgiye göre, Küçükpark 161 Sokakta Ç.M. ile A.Ş.B (32) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.M, A.Ş.B'ye tabanca ile ateş açtı.
Yaralı A.Ş.B. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Ç.M, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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