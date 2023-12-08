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Güncel
İHA 08.12.2023 15:11

Yalova’da amatör maçlarda saha ve tribünlerde arbede

Yalova Süper Amatör Küme'de 3. haftanın iki erteleme maçında da saha ve tribünlerde olaylar çıktı. Söz konusu müsabakalarda toplam 2 kırmızı ve 20 sarı kart çıktı. Saha ve tribünlerde yaşanan olaylara polis ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yalova’da amatör maçlarda saha ve tribünlerde arbede

Esenköy sahasında Çınarcık Belediyespor ile Safranspor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 2-1 üstünlükte tamamladı. İkinci yarının başında ev sahibi, durumu 2-2 yaptı. Ancak Safranspor peş peşe goller bularak 4-2 öne geçerken, konuk ekibin gol sevinci sonrasında yeşil saha bir anda karıştı. Tribünden atlayan taraftarları jandarma ekipleri güçlükle önledi. Olaylar esnasında ev sahibi ekibin savunma oyuncusu Doğan Erbiçer, rakip oyunculara saldırması nedeniyle kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Mücadeleyi Safranspor 7-4 kazanırken, maçın hakemi Batuhan Kösem mücadelede 1 kırmızı, 9 da sarı kart gösterdi. Tribün ve saha karıştı Amatör Saha-1’de ise Sugören Gençlerbirliği ile Esenköyspor karşı karşıya geldi. Bu müsabakada da tribün ve saha olayları yaşandı. Mücadelenin bitimine dakikalar kala iki takım oyuncuları arasındaki ve tribündeki olayları polis ekipleri güçlükle dindirdi.

Bu karşılaşmayı Sugören Gençlerbirliği 4-1 kazanırken maçın hakemi Ramazan Karahasan ise 1 kez kırmızı, 11 kez de sarı kartını gösterdi.

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