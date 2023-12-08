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Güncel
AA 08.12.2023 15:12

Kütahya'da kalp krizinden vefat eden okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 44 yaşında hayatını kaybeden okul müdürünün cenazesi toprağa verildi.

Kütahya'da kalp krizinden vefat eden okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

Kütahya Fatih Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Mücahid Çakıroğlu, evinde aniden fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakıroğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evinde helallik alınmasının ardından Mekke Camisi'ne getirilen Çakıroğlu’nun cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Evli ve bir çocuk babası Çakıroğlu'nun cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı.

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