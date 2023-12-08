Hafif Yağmurlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.12.2023 15:05

Eskişehir'de "Filistin'e destek" kermesi düzenlendi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde "Filistin'e destek" kermesi yapıldı.

Eskişehir'de "Filistin'e destek" kermesi düzenlendi
[Fotograf: AA]

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda, yaptıkları yemek ve el işlerini sergileyen Filistinli öğrenciler, dayanışma amacıyla ziyaretçilerden bağış topladı.

Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri de açtıkları stantlarla kermeste yerini aldı.

Kermesi, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da ziyaret etti.

Kermeste toplanan bağışların öğrenim gören Filistinli öğrencilere burs olarak verilmesi planlanıyor.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Türkiye'de üç ayakkabıdan biri Gaziantep'te üretiliyor
16:44
İletişim Başkanı Altun: İsrail'in yüzlerce yalanını ifşa ettik
16:43
İran: Guterres'in Gazze çağrısına kayıtsız kalınması küresel güvenliğin çökmesine yol açar
16:41
Hırsızlar binanın duvarını delip 10 daire soydu
16:39
İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyini bombaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü
"TRT World Forum 2023"
"TRT World Forum 2023"
FOTO FOKUS
Çanakkale'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı
Çanakkale'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ