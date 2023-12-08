Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Koyulhisar ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 2'si iş yeri olmak üzere 8 adreste arama yaptı.

Aramalarda 82 gram uyuşturucu madde, 5 gram kenevir tohumu, 3 enjektör, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 98 tabanca fişeği, 30 av tüfeği fişeği ve 2 dedektör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.