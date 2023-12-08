Hafif Yağmurlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.12.2023 14:55

AFAD, Tıp Fakültesi öğrencilerine eğitim verdi

Kırşehir AFAD il müdürlüğü ekipleri, Tıp Fakültesi öğrencilerine afetler hakkında bilgiler verdi.

AFAD, Tıp Fakültesi öğrencilerine eğitim verdi
[TRT Haber (arşiv)]

Eğitmenler; afet farkındalık, deprem, sel, heyelan, çığ, yangın ve tahliye eğitimi vererek yapısal ve yapısal olmayan riskler karşısında bilgilendirme yaptı.

AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen eğitimde; yapısal ve yapısal olmayan riskler, risk azaltma yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonra ilk 72 saatte kendi kendimize yetebilmemiz için, ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantasını hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı anlatıldı.

AFAD, bilinçli topluma sahip olmak için eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Isparta'da otomobil elektrik panosuna çarptı: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:41
Hırsızlar binanın duvarını delip 10 daire soydu
16:39
İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyini bombaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü
16:11
Yapay resifler Marmara Denizi’ndeki canlılara yaşam alanı sunacak
16:17
Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu "Türk Yıldızları" ile uçtu
15:50
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor
FOTO FOKUS
Çanakkale'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı
Çanakkale'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ