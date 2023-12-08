AFAD, Tıp Fakültesi öğrencilerine eğitim verdi

Eğitmenler; afet farkındalık, deprem, sel, heyelan, çığ, yangın ve tahliye eğitimi vererek yapısal ve yapısal olmayan riskler karşısında bilgilendirme yaptı.

AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen eğitimde; yapısal ve yapısal olmayan riskler, risk azaltma yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonra ilk 72 saatte kendi kendimize yetebilmemiz için, ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantasını hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı anlatıldı.

AFAD, bilinçli topluma sahip olmak için eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.