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Güncel
AA 08.12.2023 14:31

Muğla'da üreticilere 7 bin fidan dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projeleri kapsamında Muğla'da bitkisel üretimi artırmak amacıyla 7 bin kestane ve Trabzon hurması fidanı dağıtımı yapıldı.

Muğla'da üreticilere 7 bin fidan dağıtıldı

TAKEP çerçevesinde alçak ve yüksek rakımlara toleranslı kestane sahalarının arttırılması projesi ile Muğla'da bin 500 kestane fidanı, Trabzon hurması yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesiyle ise 5 bin 500 Trabzon hurması fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Bayır Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan İl Müdür Vekili Muhammed Sevinç, Ege Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından üretilen fidanları tercih ettiklerini belirterek onların bilgilerinden de faydalandıklarını söyledi.

Üretimi yaparken bölgeye uyumlu ürünleri tercih ederek katma değeri yüksek ürün olmasına özen gösterdiklerini belirten Sevinç, "Üretimi, sanayi ve işleme ile desteklediğimiz sürece kazanç sağlayacaktır. Son zamanlarda kestane ve Trabzon hurmasının çok yaygınlaştığını görüyoruz. Hem yaş hem de işlenmiş olarak besin değeri açısından önemli ürünler olan kestane ve Trabzon hurmasını ilimizde birçok üreticimizle buluşturduk" dedi.

Programda, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü meyvecilik uzmanı Ziraat Mühendisi Fatih Çağır ile İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can üreticilere bilgi verdi.

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