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Güncel
AA 08.12.2023 13:55

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da serada üzüm kesti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlıklarına bağlı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsündeki serada üzüm hasadına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da serada üzüm kesti

Yunusemre ilçesindeki Enstitü yerleşkesinde bulunan serada üzüm kesen Bakan Yumaklı, kurumun çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Enstitü'nün özellikle sofralık üzümle alakalı farklı üretim yöntemlerini uzun süredir devam ettirdiğini belirtti.

Enstitü'deki serada sofralık üzümün ilk hasadının haziran, ikinci hasadının aralık ayında yapıldığını aktaran İbrahim Yumaklı, şöyle konuştu:

"Yani yılda iki kez sofralık üzüm hasadı yapılabilecek konuma geldik. Peki nedir avantajı? Her şeyden evvel üretim girdileriyle ilgili gübre gibi su gibi girdilerinde yaklaşık yüzde 35'lik bir tasarruf söz konusu. Aynı şekilde zirai ilaç kullanımı neredeyse yok denecek kadar az. Yine işçilikle ve iklimlendirmeyle alakalı avantajları var. Her halükarda ürünün olmadığı dönemlerde de örneğin aralık ayındayız üzüm hasadı yapıyoruz. Manisa gibi üzümün başkentinde aynı şekilde sera ortamında üretilebilecek ve yılda 2 kez hasat edilebilecek ürünün araştırmasının sona erdiğini de tamamlandığını da ve bu ürünlerin artık üretilmesiyle alakalı üreticilerin uygulamalarının başlayacağını da buradan söylemek isterim. Hayırlı, bereketli olsun"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bakanlıklarının, bitkisel ve hayvansal üretim konularında araştırma enstitüleri vasıtasıyla ülkenin geleceği için çok önemli çalışmalar yaptığını da sözlerine ekledi.

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