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Güncel
AA 08.12.2023 13:49

Hatay'da lise öğrencileri Filistinli çocuklar için kermes düzenledi

Hatay'ın Erzin ilçesinde lise öğrencileri tarafından Filistinli çocuklar yararına yardım kampanyası ve kermes düzenlendi.

Hatay'da lise öğrencileri Filistinli çocuklar için kermes düzenledi

Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Gazze'de İsrail'in saldırılarına maruz kalan çocuklar için okul bahçesinde kurulan kermeste satışa sundukları ürünlerden elde ettikleri geliri, AFAD aracılığıyla Filistin'e ulaştıracak.

Kermese katkıda bulunan 11. sınıf öğrencisi Ömer Durmuş, "Filistin'de akan kanı durdurmak ve oradaki kardeşlerimize olabildiğince yardım edebilmek için bu etkinliği hazırladık. Yaptığımız yardım faydalı olur düşüncesiyle toplanan parayı göndermek, yapabileceğimiz en son şeydi" diye konuştu.

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