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Güncel
AA 25.07.2024 18:36

Yalova'da alev alan park halindeki otomobil zarar gördü

Yalova'da yanan park halindeki bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalova'da alev alan park halindeki otomobil zarar gördü

Merkeze bağlı Elmalık köyü yolu üzerinde bulunan Kazımiye TOKİ Konutları'nda park halindeki bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Mahalle sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde, otomobilden sıçrayan alevlerin etkilemesiyle bina yanındaki kuruyan otların da tutuştuğu gözlendi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil ile bina bahçesi olarak kullanılan alanda soğutma çalışması yapıldı. Yangında, otomobil kullanılamaz duruma geldi.

Çevrede bulunan vatandaşların bir kişinin otomobile yanıcı madde attığına yönelik ifadeleri nedeniyle polis ekiplerinin kundaklama şüphesiyle bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

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