Belediyeden yapılan açıklamada, Engelsiz Kafe, Tatilpark Çınar Bahçe ve Yürüyen Köşk Kafe'de gün sonunda kalan yemeklerin toplanarak Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi.

Bu uygulama ile hem Sıfır Atık Projesi'nin desteklendiği hem de sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gün içinde arta kalan yemekler, sokaklardaki can dostlarımıza mama olsun diye böyle bir uygulama başlattık. Kafelerimize gelen vatandaşlarımızı da sözlü olarak bilgilendiriyoruz. Sokak hayvanları için böyle bir uygulamanın başlatıldığını öğrenen vatandaşlarımız oldukça mutlu oluyorlar. Bu konuda olumlu geri dönüşler alıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, soğuk kış günleri yaklaşıyor, sokaklardaki can dostlarımız için bir kap su ve mamayı evlerinin önüne bırakmaları. Biz ulaşabildiğimiz her noktada onların aç kalmaması için çabalıyoruz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz."