Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, belediyeden usulsüz olarak 4 milyon 375 bin 753 lira 27 kuruş ödeme aldığı iddia edilen E.Ö, B.B, S.D.Ç, C.D. ve K.Ö.B. hakkında "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve zimmet" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Savcılıktaki sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 14 kişi tutuklanmış oldu.

Polis tarafından dün gözaltına alınanlardan A.R.A, T.K, A.D, T.D. ve T.T'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Soruşturma

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Şu ana kadar 14 kişinin tutuklandığı soruşturmada, "resmi belgede sahtecilik", "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 28 Şubat ve 2 Mart'ta 10 zanlı daha gözaltına alınmıştı.