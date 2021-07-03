Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yaptığı yazılı açıklamasında, park, bahçe, bakım ve onarımından, asfalt ve yol yapım çalışmalarına kadar yaz sezonu çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kırsal mahallelerdeki yollar ile yayla yollarında da çalışmaların devam ettiğini aktaran Uçar, özellikle kış mevsimi sonrası tamir ve tadilat gerektiren işlemleri tamamladıklarını kaydetti.

Uçar, ilçe merkezi ile köylere modern belediyecilik hizmetlerini götürmeye devam edeceklerini aktararak," Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kalktığı bu günlerde ekiplerimiz tarafından ilçe merkezinde vatandaşların hizmetine açılacak olan parklarda sona yaklaşılırken, mevcut parklar ile mesire alanlarının bakım ve onarımı, çocuk oyun elemanlarının dizayn edilmesi, yeşil alan, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları da hızla sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.