Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2 bin 500 dekar alanda üretilen, genellikle ilaç endüstrisi ve unlu mamullerin yapımında kullanılan şerbetçi otu üreticisinin ip atma mesaisi başladı.

Tarlalarında topraktan çıkan bitkinin sarılması için sırıklara iplikleme işlemini yapan çiftçiler, bölgeye yeterli yağış düşmesinden dolayı yüksek rekolte bekliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 520 çiftçinin mesaisinin başladığını söyledi.

Bilecik'te yetiştirilen stratejik ürünlerin başında şerbetçi otunun geldiğini belirten Yoldaş, "Mevsim olarak şu an şerbetçi otunda iplikleme yapılıyor. Yağışlar ve havadaki nisbi nemin yeterli olduğunu görüyoruz. Bu yıl yüksek rekolte beklentisi içindeyiz." dedi.

Yoldaş, üretim konusunda çiftçileri bilgilendirdiklerini de vurguladı.

Üreticilerden Halil Naz da 3,5 dekar büyüklüğündeki tarlasında yaklaşık 3 bin kök şerbetçi otu bulunduğunu ifade etti.

Naz, her bir köke çaprazlama 5-6 metre yüksekliğinde ikişer ip bağladıkları bilgisini verdi.

Şerbetçi otu

Pazaryeri'nde 53 yıldır yetiştirilen, önceleri 10 bin dekar olan üretim alanı 2 bin 500 dekara kadar düşen bitkinin sadece dişi çiçeklerinden (koza) faydalanılıyor.

Üreticiler için önemli gelir kaynağı olan şerbetçi otu, daha çok buğday, arpa ve ayçiçeği üretiminden başka hiçbir tarla bitkisinin yetiştirilmediği bölgede küçük aile işletmeciliği olarak yapılıyor.

Sarmaşık gibi tırmanıcı özelliğe sahip olan ve yaprakları tam veya parçalı, çiçekleri açık yeşil renge sahip şerbetçi otu, bölge insanına istihdam imkanı da sağlıyor.

Pazaryeri çiftçisi, nisan ve mayıs aylarında iplikleme, gübreleme ve sardırma işlemlerinin ardından ağustosta ürünü hasat edip pazarlıyor.