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Güncel
İHA 20.07.2023 11:18

Yabancı uyruklu göçmen kaçakçısı Samsun'da yakalandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan yabancı uyruklu bir kişi Samsun'da yakalandı.

Yabancı uyruklu göçmen kaçakçısı Samsun'da yakalandı

'Göçmen kaçakçılığı' suçundan yargılandığı İzmir 9. Asliye Ceza Mahallesi'nce 2 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Irak uyruklu A.S., M.A., Z.S. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü ekipleri, A.S., M.A., Z.S.'yi Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edildi A.S., M.A., Z.S., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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