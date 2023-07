Yabancı uyruklu göçmen kaçakçısı Samsun'da yakalandı

'Göçmen kaçakçılığı' suçundan yargılandığı İzmir 9. Asliye Ceza Mahallesi'nce 2 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Irak uyruklu A.S., M.A., Z.S. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü ekipleri, A.S., M.A., Z.S.'yi Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edildi A.S., M.A., Z.S., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.