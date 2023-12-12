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Güncel
İHA 12.12.2023 13:19

Yaban keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Türkiye’de yaban keçilerinin en rahat gözlenebildiği kentlerin başında gelen Gümüşhane’de son günlerde sürüler halinde gezen bu hayvanlar yollarda ve kırsal kesimde sık sık vatandaşların karşısına çıkıyor.

Yaban keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

“Gümüşhane dağlarının süsü” olarak kabul edilen ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçileri son yıllarda ikiz doğurması, koruma ve gözlem çalışmalarının sürekli yapılması ve vatandaşların da bu konuda hassas olması nedeniyle kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alarak sayıları 2 bini geçti.

Son dönemde su ve tuz ihtiyacını karşılamak için karayolu kenarında ve köy yolu kenarında yavrularıyla sürü halinde görüntülenen sevimli ve ürkek yaban keçileri vatandaşların cep telefonu kameralarına sık sık takılmaya başladı.

Sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren, asaleti ve masumiyetiyle gören herkesi etkileyen, ürkek olmalarına rağmen insanlara alışmaya başlayan yaban keçilerinin tuz ihtiyacını gidermek için beton ve kayaları yalarken birkaç metre kadar yakınına gidilmesine rağmen kaçmaması dikkat çekti.

Şehirler arası yollarda ilerlerken veya köy yollarında ilerlerken sık sık sürü halinde yaban keçileriyle karşılaşan vatandaşlar Gümüşhane’nin doğal yaşamlarında zarafeti, asaleti ve masumiyetiyle gören herkesi etkileyen yaban keçilerinin en rahat gözlenebileceği ve “Dikkat! Yaban keçisi çıkabilir” söyleminin sıkça dillendirildiği şehir durumunda olduğunu söyledi.

Gümüşhane’nin hemen hemen her noktasında görülmeye başlayan yaban keçileri hem Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin koruma ve gözlem çalışmalarını sürekli yapması hem de vatandaşların bu konuya hassas olması nedeniyle kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alıyor.

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