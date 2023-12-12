Elbistan Belediyesi’nden ‘Can Kulağı’ seferberliği

Can Kulağı Platformu'nda başta ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinin yanı sıra giyim ve kırtasiyeden koli yardımına kadar her türlü ihtiyaçlar karşılanıyor. 2019 yılında Elbistan Belediyesi öncülüğünde kurulan platform ile ‘devlet millet içindir’ kavramının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, `Elbistan çok büyük acıların da merkezi, depremle beraber burası yardım üssüydü. Gıdadan ilaca, kıyafetten yakacağa varıncaya kadar vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının dağıtıldığı bir merkez haline geldi. Günlük 100 ailenin giyim ihtiyaçlarının karşılanması okulda çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması, yakacak ihtiyacı olan ailelerimizin odun kömür taleplerinin karşılanması. 2019 yılından bu güne gelinceye kadar hem pandemide hem depremden önce hem de depremden sonraya kadar arkadaşlarımız çaba gösteriyor. Gönüllü arkadaşlarımızı ve iyi insanları kutluyorum` dedi.