Yaklaşık 6 ay önce çiftçi İsmail Kete tarafından Karatepe Mahallesinde 80 dönümlük arazide ekimi yapılan yer fıstığının hasadı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, ilçede ilk kez ekimi yapılan yer fıstığının hasadında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yer fıstığının kalitesi ve miktarının üreticisini sevindirdiğini ifade eden Ekinci, ürünü ekmek isteyen çiftçilere oda olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Hasada, Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Varlı ile çiftçiler katıldı.