Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı. Yoğun gündem maddelerinin yer aldığı toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitimin 2 Kasım'da başlayacağını açıkladı. Uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflar için tarih gelişmelere bakarak açıklanacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz.https://t.co/bKp3lMtZDY pic.twitter.com/NrmjFj5AZW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 20, 2020

12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlamışlardı.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda, imam hatip ortaokullarında, Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime 12 Ekim’de geçilmişti.

Bu sınıflara ilave olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar da yüz yüze eğitime başlayacaklar.