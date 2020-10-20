İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte ve kaçak içki sürmek isteyenlerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Kapullu Mahallesi'nde R.K'nin evine düzenlenen operasyonda, 0,5 litrelik 12 plastik su şişesi içinde sahte içki ile 20 litrelik bidonda etil alkol ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.