Haber Giriş: Kaynak: AA
Karabük'te 26 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te, 26 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte ve kaçak içki sürmek isteyenlerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kapullu Mahallesi'nde R.K'nin evine düzenlenen operasyonda, 0,5 litrelik 12 plastik su şişesi içinde sahte içki ile 20 litrelik bidonda etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 17:02
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