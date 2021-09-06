Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Viraji alamayan minibus takla attı: 1 ölü
[Fotoğraf: TRT HABER]
Adıyaman'da, virajı alamayarak taklalalar atarak ağaca çarparak durabilen minibüsün sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.
Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, Tarık Yapıcı (50), idaresindeki minibüs, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Burunçayır köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu viraji alamayarak takla attı.
Takla atan minibüs şarampole çıkarak burada bulunan tarla içerisine yuvarlandı.
Meydana gelen kazayı fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Tarık Yapıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden Tarık Yapıcı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Adıyaman
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