Gümüşhane istikametine giden Orhan Şimşek kontrolündeki bitüm yüklü asfalt tankeri Budak Köyü yol ayrımına yakın bir noktada virajı alamadı.

Tankerin yan yatmasıyla birlikte araçta bulunan sıvı haldeki bitüm yola dağıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Orhan Şimşek, Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ekipler kaza nedeniyle bitüm ile kaplanan yolu temizlemek için çalışma başlattı.