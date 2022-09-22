Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Virajı alamayan asfalt tankeri yan yattı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Gümüşhane'de virajı alamayan bitüm yüklü asfalt tankeri yan yattı. Tankerde bulunan bitüm kara yolunun bir bölümünü kaplarken, aracın sürücüsü yaralandı.
Gümüşhane istikametine giden Orhan Şimşek kontrolündeki bitüm yüklü asfalt tankeri Budak Köyü yol ayrımına yakın bir noktada virajı alamadı.
Tankerin yan yatmasıyla birlikte araçta bulunan sıvı haldeki bitüm yola dağıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Orhan Şimşek, Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ekipler kaza nedeniyle bitüm ile kaplanan yolu temizlemek için çalışma başlattı.
Etiketler: Gümüşhane Trafik Kazası
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