Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batmanlı gençten 20 gündür haber alınamıyor
[Fotograf: İHA]
Batman'da 20 gündür kayıp olan 20 yaşındaki Yusuf Acar’dan haber alınamıyor. Acar'ın ailesi, hayatından endişe ettiklerini belirterek görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.
20 yaşındaki Yusuf Acar, 2 Eylül'de en son Batman otogarında güvenlik kameralarında görüldü.
20 gündür kayıp kardeşinin arayan Yusuf Acar’ın ağabeyi Mahmut Acar, "Onun için endişeleniyoruz. Kayıp başvurusunda bulunduk. Hiçbir şekilde kardeşimden haber alamıyoruz. Kardeşim en son Batman otogarında görüntüsü var başka hiçbir yerde görüntüsü yok. Endişeliyiz, korkuyoruz yetkililerden yardım bekliyoruz. Gören, duyan olursa Allah rızası için bizim ile iletişime geçsin" dedi.
Anne Hüsna Acar ise 20 gündür oğlundan haber alamadığını, görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.
Etiketler: Batman
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