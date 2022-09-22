Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eylül ayında elma ağacı çiçek açtı
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında elma ağacı, eylül ayında çiçek açtı.
Araplı kasabasının yakınlarında bir arazide bulunan ve yazın meyve veren elma ağacı, sonbahar mevsiminde yeniden filizlenip çiçek açtı.
Daldaki çiçekleri fark eden Osman Özbek, "Arkadaşımla doğada gezerken güzel bir manzara ile karşılaştık. Bir dalda 3 mevsimin yaşandığına şahitlik olduk. Bir tarafta yeni filizlenmiş çiçekler, bir tarafta olgunlaşmayı bekleyen elmalar bir tarafta da olgunlaşmış elmaları gördük. Doğa harikası mı diyelim, doğal bozulma mı diyelim bilemedik. Sonbahar mevsimindeyiz aynı dalda 3 mevsimle karşılaştık, hayretler içerisinde kaldık" dedi.
Etiketler: Yozgat
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