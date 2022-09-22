Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da sağanak nedeniyle dere taştı
[Fotograf: AA]
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde sağanak etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle Çayaltı Köyünde dere taştı, atölye ve bir evi su bastı.
Çayaltı Köyünde derenin taşması sonucu Kurucaşile tünel şantiyesine ait atölye ile kimsenin yaşamadığı öğrenilen bir evin birinci katını su bastı.
İlçede aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Ova Tekkeönü sahil köyünden gelen suyun denize dökülmesi sonrasında limanda suyun rengi değişti.
Sahilde köylüler akıntıyla gelen odunları topladı.
Kurucaşile belediyesi, AFAD ile jandarma ekipleri de bölgede olası olumsuzluklara karşı önlem aldı.
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