Kurumdan yapılan açıklamada, 2 Ekim'de uygulanacak ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

Adayların, 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalara alınmayacağı da hatırlatıldı.

KPSS 2022 sonuçları ne zaman açılanacak?

ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.

Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.