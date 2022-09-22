Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Öğrenciler trafik polisi oldu, trafik kurallarına dikkat çekti
[Fotograf: İHA]
Çankırı'da yaya geçitlerindeki geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek amacı ile düzenlenen denetimde, öğrenciler trafik kurallarına dikkat çekti.
Çankırı'da, okul çevrelerinde trafik trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, öğrencilerin de katılımı ile denetim düzenlendi.
İlker Tuncay İlkokulu önünde trafik kurallarına farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen denetime Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da katıldı.
Denetimde, trafik polisi olan öğrenciler, ellerindeki "dur" yazılı pankartla yaya geçidinden geçen sürücüleri uyardı.
Öğrenciler trafiği durdururken, Vali Abdullah Ayaz da çocuklarla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçti.
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