Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüphelinden 4'ü tutuklandı
Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik hava destekli operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen 3 aylık planlı çalışmanın ardından, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.
Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere yönelik 50 personel, 12 ekip ve 1 helikopterin havadan verdiği destekle operasyon başlatıldı.
Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 58 mermi, 2 hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Uşak Narkotik
Son Haberler
- 18:15
- 18:04
- 17:56
- 17:46
- 18:00
Sıradaki Haber
Batmanlı gençten 20 gündür haber alınamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz