Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte çeşitli nedenlerle okula gidemeyen öğrencilerin okula yeniden kazandırılması için Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma başlattı.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Okulum Beni Bekler" projesi ile İl Milli Eğittim Müdürü Hasan Kökrek ve öğretmenler, köy köy gezerek, okula çeşitli nedenlerle gidemeyen öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor.

Ziyaretlerde öğrencilerin okula gitmesinin önündeki engeller tespit edilerek ortadan kaldırılırken, öğrencilerin yeniden okula dönmeleri sağlanıyor.

Ailesinin maddi imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı okula göndermediği ve kendilerine sosyal medya hesapları üzerinden ulaşan 9’uncu sınıf öğrencisi Rabia Çelik’i, Aslangazi köyündeki evinde ziyaret ederek başladıklarını anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il genelinde bu durumda olan ne kadar öğrenci varsa okula geri kazandıracaklarını söyledi.