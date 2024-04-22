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Güncel
AA 22.04.2024 12:00

Vezirköprü'de ormanlık alanda çevre temizliği

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kaymakamlık ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün "Daha Temiz Bir Gelecek İçin" sloganıyla düzenlediği etkinlikle Çeltek Mesire Piknik Alanı'nda bırakılan çöpler toplandı.

Vezirköprü'de ormanlık alanda çevre temizliği
[Fotograf: AA]

Samsun'da Vezirköprü ilçesinde lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, çevredeki çöpler temizlendi ve piknikçilere uyarı broşürleri ve çöp poşetleri dağıtıldı.

Kaymakam Özgür Kaya konuşmasında "İlçe Yangın Koordinasyon Kurulu toplantısında almış olduğumuz karar çerçevesinde Vezirköprü ilçemizde bulunan piknik yerleri, mesire alanları ve yangına hassas bölgelerde etrafta bulunan çöpleri toplayıp, bu konuda halkımızı bilinçlendirmek adına bugün 'Daha Temiz Bir Gelecek İçin' sloganıyla başlattığımız bu farkındalık gününde hem çevredeki çöpleri temizleyerek, hem de piknikçilerimizi uyarak onları bilinçlendirmek ve doğamızı daha temiz ve yaşanılır bırakmak için buradayız" sözlerini kullandı.

Vezirköprü'de ormanlık alanda çevre temizliği

Etkinliğe, Kaymakam Kaya ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Metin Kadim, Öğretim Görevlisi Dr. Cemile Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, ilçe protokolü, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.

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