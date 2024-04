Polis olma hayali için 25 kilo verdi

Polis Akademisi Başkanlığının 30. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) alımlarında fazla kiloları sebebiyle elenen 25 yaşındaki Mustafa Kurtulan, geçtiğmiz günlerde ilan edilen 2024 yılı 31. dönem POMEM alımlarına başvuru yaptı.

25 kilo verdi

Bu süreçte 25 kilo veren Kurtulan, "Üniversiteden mezun olduktan sonra KPSS’ye girdim. Sınavdan sonra polis alımı oldu. Bu alıma başvurduğumda ön sağlık aşamasında fazla kilolarımdan dolayı vücut kitle endeksim 28,3 olarak hesaplandı ve elendim. Kilom ise 99,7’ydi. Ben bu elenmenin ardından eylül ayında diyete başladım. Eylül ayından bu yana da 99,7 kilodan 74 kiloya düştüm. Ben bu 25 kilo polis olma hayalim için verdim ve uygun duruma geldim" dedi.

"Hayatımdan ilk olarak şekeri çıkardım"

Kilo vermek ve sonrasında formunu korumak için de uyguladığı diyet programından bahseden Kurtulan, “Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeğini yani 3 ana öğünü kesinlikle atlamıyorum. Sabah kahvaltım olabildiğince yeşilliklerle dolu. Yeşillik ve yumurta var. Öğlen ve akşam yemeklerimde ağırlık olarak protein ve yanında az miktarda karbonhidrat bulunuyor. Bu zayıflamamı ise kalori açıkları sayesinde başardım. Yani 99 kiloyken beslenmem oldukça sağlıksızdı diyebilirim. Bunun sebebi de çikolata, şeker ve yağ gibi gıdaları aşırı derecede tüketiyordum. Bu diyet sürecime başladığımda hayatımdan ilk olarak şekeri çıkardım. Tabii ilk çıkardığım dönem büyük zorluklar yaşadım. Tıpkı bir sigara bağımlısı gibi şeker krizleri yaşadım. Canım o kadar fazla şeker istiyordu artık elim ayağım dahi titreyebiliyordu” diye konuştu.

"Tam puan için çabalayacağım"

Fazla kilolarının olduğu dönemde kendisiyle barışık olmadığını ve daima bol kıyafetler tercih ettiğini belirten Kurtulan, "Polis olma hayalim var. Onun için bu kiloları verdim. Okuldan ilk mezun olup girdiğim polislik sınavında da kazanmak isterdim ama olmadı. Fazla kilolarım vardı. O yüzden bu kilolarımdan kurtuldum. Açıklanan 31. dönem alımına fazlasıyla hazırım. Hayalim olan polislik için 25 kilo verdim. Şu an parkura hazırlanıyorum. Parkurda da istenilen sürenin altındayım. Ancak tam puan almak için çabalayacağım. Kilom yüksekken kendimle barışık değildim. Göbek bölgem aşırı belirgindi. Bu yüzden bazı kıyafetlerimi bol alıyordum. Özellikle de yaz aylarında tişörtlerimi bol tercih ediyordum. Onun dışında fotoğraf da çekilmiyordum. Çekilirsem de sadece özçekim yapıyordum. Portre kısmından altı gözükmüyordu. Ancak şu an fotoğraflara baktığımızda o zamanki yüzüm ile şu an arasında çok fark var. O zamanlarda yüzüm fazla kilolardan dolayı daha tombul duruyor. Şu anki yüz yapım ise öncesine kıyasla daha ince ve dar duruyor" ifadelerini kullandı.