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Vezirköprü'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Vezirköprü ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Samsun'da alınan bilgiye göre, Vezirköprü - Havza kara yolu Samanlıklar mevkisinde Fatih Çelen'in kullandığı 06 BDC 986 plakalı kamyonet hafriyat kamyonunu sollamaya çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Çelen, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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