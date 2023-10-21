Parçalı Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 21.10.2023 09:24

Vatandaşlara 'yaylada erzak bırakmayın' uyarısı

Bayburt Valiliği, yayla sezonunun bitmesiyle birlikte vatandaşları yaylalarda erzak bırakmamaları konusunda uyardı.

Vatandaşlara 'yaylada erzak bırakmayın' uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, “Terörle Mücadele Harekâtı çerçevesinde, Karadeniz bölgesinde sürdürülen yoğun, baskılı ve koordineli operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütünün sözde Karadeniz açılım gurubu büyük oranda etkisiz hale getirilmiş, bazı unsurları ise bölgemizde tutunamayarak kaçmak zorunda bırakılmıştır. Bölgemizde emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik olarak operasyonlara kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edilmektedir. Terörist unsurların yaşamlarını yayla evlerinden hırsızlık yaparak bırakılan erzaklarla sağladığı bilinmektedir. Bu duruma engel olmak ve barınma imkânlarını boşa çıkarmak maksadıyla; 1. Yayla evi sahiplerinin kış döneminde evlerde erzak (erzak/gıda maddesi) ve yaşam malzemesi pil, akü, tüp, ilaç, suni gübre (nitrat), ocak, küçük ev aletleri vb. bırakmaması, 2. Yayladan dönüşlerde, artan yaşam malzemelerinin hane sahiplerince beraberlerinde getirilmesi (bu durumun terörle mücadelede hayati önem arz ettiğinin bilinmesi), 3. Yayla evi sahipleri tarafından yaylalarda sonbahar-kış sezonunda boşalttıkları evlerinin pencere ve kapılarının kolaylıkla açılmasını engellemek maksadıyla güçlendirilmesinin sağlanması, 4. Yayla mevsimi haricinde, yayla evlerine gidildiğinde hırsızlık şüphesi olması durumunda iz ve delilleri bozmadan güvenlik güçlerine haber verilmesi hususları, kamuoyuna saygı ile duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Uşak'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
Refah Sınır kapısı açıldı
10:14
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu
10:11
Diyarbakır'da 285 kilogram esrar ele geçirildi
09:34
Kocaeli'de işçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 11 yaralı
09:32
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
09:29
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
ABD'de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
ABD'de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Bakan Fidan: Biden'ın Gazze’deki yıkıma onay verir durumda olması tarih tarafından not ediliyor
Bakan Fidan: Biden'ın Gazze’deki yıkıma onay verir durumda olması tarih tarafından not ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ