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Güncel
İHA 14.12.2023 12:00

Vanlı kadınlar Gazze için seferber oldu

Van Olgunlaşma Enstitüsü, İsrail’in saldırıları altında zorlu bir yaşam mücadelesi veren Gazze’deki kadın ve çocuklar için giysi ve battaniye üretiyor.

Vanlı kadınlar Gazze için seferber oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İsrail saldırıları altında zorlu bir yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara yönelik özel bir insani yardım projesi başlattı.

Proje kapsamında Van dahil birçok merkezde Gazzeliler için giysi ve battaniye üretiliyor. Ülke genelindeki 31 olgunlaşma enstitüsü ve yüzlerce halk eğitim merkezinde eş zamanlı olarak Filistinliler için battaniye, polariçlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı ve maske üretimine başlandı. Usta öğreticiler tarafından tasarımları yapılan ve enstitülerdeki çalışanlar ile halk eğitim merkezlerindeki kursiyerler tarafından dikilen ürünler, paketleme işlemlerinin ardından Mersin'e, oradan da Gazze'de saldırı altındaki Filistinlilere ulaştırılacak.

Üretim ile ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Gazze için bir yardım kampanyası başlatıldığını ifade ederek, “Gazze’deki kadın ve çocuklar başta olmak üzere mağdur olan yaklaşık 50 bin aileye giyim üretim atölyemizde ürünler üretmekteyiz. Polar, eşofman takımı, yelek ve battaniye gibi ürünler bu atölyemizde ortaya çıkıyor. Biz 31 Aralık tarihine kadar 20 bin ürün üretmeyi planlıyoruz. Tüm Türkiye genelinde de 80 ila 100 bin arasında rakama ulaşması hedefleniyor. Biz burada ürettiğimiz ürünleri Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Oradan da Mersin’e gönderilecek ve Mersin’de kolilere yerleştirilecek olan yardımlar Gazze’ye gönderilecek. Biz de bu kampanyanın bir parçası olmaktan çok büyük mutluluk duymaktayız. Umarım bir nebzede olsa faydamız dokunacaktır” dedi.

Projede yer alan usta öğreticiler ise bu savaşın bir an evvel bitmesini temenni ettiklerini söylediler.

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