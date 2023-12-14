Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde il merkezi İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'ta meydana geldi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, Mustafa Hasan Tırpan'a ait iş yerinin önüne siyah bir araçla geldi. Araçtan inen şahıs, yangındaki silahla defalarca Tırpan'a ait iş yerine ateş etti.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hatanesine kaldırılan Tırpan, tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerine geldiği araç ile kaçarak kayıplara karıştı.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, olayla ilgili bir şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.