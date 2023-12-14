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Güncel
DHA 14.12.2023 11:14

Aydın'da 1550 litre kaçak içki ele geçirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 1550 litre kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da 1550 litre kaçak içki ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerini artırdı.

Yenice Mahallesi'nde sahte içki imal ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, K.S.'ye ait eve, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1550 litre satışa hazır sahte içki ve 21 doluma hazır boş şişe ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, şüpheli K.S. ise gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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