İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından ihmal edilen belediyecilik hizmetleriyle vatandaşları buluşturan İpekyolu Belediyesi, insana dokunan, kentin değerlerini ön plana çıkaran hizmetlere ağırlık verdi.

Altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilik projelerinden çocuklar için oyun parklarına kadar büyük bir dönüşümün yaşandığı ilçede, çamurdan geçilmeyen yolları yenileyen, sosyal yaşam alanı ve parkların sayısını artıran belediye, halktan gelen taleplerin öncelendiği projeleri hayata geçiriyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan, AA muhabirine, göreve geldiklerinde istihdama ve eğitime katkı sunacak, özel sektörü geliştirecek projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Kentteki trafik sorununu çözmek için alternatif yollar yaptıklarını belirten Aslan, "20 kilometreye yakın yeni yol açtık. Şabaniye Mahallesi'nden Hatuniye Mahallesi'ne oradan Van Kalesi'ne giden 30 kilometrelik yol açma çalışmamız devam ediyor. Açılmayacak denilen yolların tamamını açtık. Kaldırımlarımızı yapıyoruz. Şehir içi aydınlatma çalışmamız var. Kenti güzelleştirecek her alanda çalışmamız var." dedi.

"On binlerce insanımıza iş olanağı sağlayacağız"

Van Gölü'nün kıyısında "Sahil Bandı Projesi"ni hayata geçireceklerini aktaran Aslan, çok önemsedikleri projenin hem turizme hem de istihdama katkı sağlayacağını vurguladı.

3 kilometrelik kıyı şeridinde uygulanacak projenin devam ettiğini dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Burada özel mülkiyetli 2 milyon metrekarelik bakir bir alan vardı. Tapu iptal davalarını açtık. Altyapı çalışmalarına başladık. Burada yaklaşık 3 milyon metrekare yeşil alan olacak. İstihdam sorununu çözmek için turizm kenti olan Van'ımızın potansiyelini kullanmak istedik. Van Gölü bizim için çok büyük bir nimet.

Göle yönümüzü çevirmemiz, gölün nimetlerinden faydalanmamız gerekiyor. Turizmin gelişmesi için bunların yapılması gerekiyor. Burada barakaların, ahırların değil, İstanbul'daki Florya ve Yeşilköy'ün yapılarına benzer alanların yapılması gerekiyor. Projemiz tamamlandığında on binlerce insanımıza iş olanağı sağlamış olacağız. En büyük ve en önemli çalışma olarak bu projeyi görüyorum. Yanımızda İran var. Yerli ve yabancı turistleri buraya çekmek için tüm enerjimizi kullanıyoruz."

"Türkiye'de ilk kez Eğitim Köşkleri inşa ettik"

Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere, evde ders çalışma imkanı olmayan öğrencilere ve kadınlara yönelik "Eğitim Köşkleri" inşa ettiklerini anlatan Aslan, ayrım yapmadan tüm aileleri ziyaret ederek gönüllerine dokunmaya çalıştıklarını vurguladı.

Ziyaretler sırasında bir sobanın etrafında ders çalışan çocukları gördüğünü, uygun ders çalışma ortamlarının olmadığına şahitlik ettiklerini dile getiren Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler, ders çalışabilecekleri, teknolojiye ulaşabilecekleri eğitim yuvaları istediler. Eğitimde fırsat eşitliğini çocuklara sunmamız gerekiyordu. Bunun üzerine Eğitim Köşkleri yapmaya karar verdik. Türkiye'de ilk olan Eğitim Köşklerini biz kurduk. Şimdiye kadar 3 Eğitim Köşkü açtık 10 köşk daha açmayı hedefliyoruz. Gençlerimiz alanlarında uzman öğretmenlerimizin gözetiminde nezih ortamda ders çalışıyor, teknolojiye ulaşabiliyor.

Çocuklarımız, gençlerimiz şimdi çok mutlular. Kapasitemiz bin kişi fakat talep 5 bin kişi. Sadece gençlere ve çocuklara hitap etmiyoruz. Eğitim Köşklerinde kadınlarımızın eğitim alabileceği, farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri bir merkez kurduk. Kadınlarımız neyi talep ediyorsa o alanda eğitim veriyoruz. Burada bir genç kızın küçük yaşta evlenmesini önleyebilirsem, kayıp giden bir gencin hayatını kurtarabilirsem, bir gencin ülkesine ve tüm insanlığa faydalı olmasını sağlayabilirsem yaptığım tüm çalışmalara değer."

"50 yıldır altyapısına dokunulmayan yerlerde çalışma yürütüyoruz"

İlçede sosyal hayatın gelişmesine yönelik projelerin yanı sıra temel belediyecilik hizmetlerine de ağırlık verdiklerini belirten Aslan, 50 yıldır altyapısına dokunulmayan yerlerde hizmet üretmeye çalıştıklarına dikkati çekti.

Çalışmaları bir program dahilinde yaptıklarını, tüm kurumlarla iletişim halinde devam ettiklerini aktaran Aslan, "Bir yerde çalışma yaptığımızda üç ay sonra başka bir kurum orayı kazmıyor. Buna izin vermiyoruz. Şehrin kalbi diyebileceğimiz sokaklarımız kentimize yakışmıyordu. Mimarlarımız, peyzaj mühendislerimizle beraber çalışma yaptık. Esnaflara, 'gelin sokağınızı iyileştirelim, siz de dükkanlarınızın cephe giydirmelerini yapın. Yolunuzu, kaldırımınızı, elektriğinizi, suyunuzu, kanalizasyonunuzu, internetinizi, her şeyinizi yapacağız' dedik. Bu konularda büyük ilerleme sağladık." diye konuştu.

Yıl sonuna kadar 60'a yakın prestij sokak yapacaklarını, iki caddeye sıkışmış Van'ı Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerinden kurtarmayı, kenti geniş alana yaymayı amaçladıklarını vurgulayan Aslan, kenti aynı zamanda yeşil alanlarla buluşturduklarını, boş olan bütün alanlara park yaptıklarını bilgisini verdi.

Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şehrin önemli noktalarına 40'tan fazla park yaptık. Asfalt ve kilit taşlarıyla kırsal bölgelerin yollarını yaptık, muhtar ofisleri kurduk. Çocukların oynayabileceği alanlar yoktu. Mahallelerimize voleybol, basketbol ve futbol sahaları kazandırdık. Çocuklara forma, ayakkabı dağıttık. Birbirleriyle kaynaşmaları için turnuvalar düzenliyoruz. Başarılı olan gençlerimizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda destekliyoruz."