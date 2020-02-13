Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu A.E, x-ray cihazından geçtiği sırada görevlilerce şüphe üzerine durduruldu.

A.E'nin valizinin kasnağı içerisine zulalanmış 4 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.