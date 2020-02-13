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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'a gitti
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan "TUR" uçağı ile Pakistan'a hareket etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
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