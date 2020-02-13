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İzmir'de kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bergama ilçesinde kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 35 F 9896 plakalı kamyon ile Koza Altın İşletmesine işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü, Selçuk Mahallesi Kozak Yolu mevkisinde çarpıştı.
Kaza sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Minibüste sıkışan yaralılar, İzmir İtfaiyesi AKS ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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