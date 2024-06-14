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Güncel
AA 14.06.2024 11:56

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı hakkında işlem yapıldı

Van'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 07-13 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 260,75 gram esrar, 32,61 gram sentetik uyuşturucu, 4,6 gram uyuşturucu madde, 21 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 31 şüpheliden 4'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 25'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

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