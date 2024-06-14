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Güncel
AA 14.06.2024 11:13

Konya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada çarptığı bariyerlere asılı kalan otomobilin içindeki 3 kişi yaralandı.

Konya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Hüsamettin K. idaresindeki otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunda, seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada ön sağ lastiği kopan ve arka tekerlekleri bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi Zehra K. ve 2 yaşındaki kız çocuğu B.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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