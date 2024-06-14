Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisini aldı.

Bu kapsamda ekipler bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 566 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki E.V. ile B.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çalışmalar kapsamında yakalanan, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.H. cezaevine teslim edildi.