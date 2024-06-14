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Güncel
AA 14.06.2024 10:18

Uşak'ta trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Uşak'ta traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Uşak'ta trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen G.C'nin (30) kullandığı traktör, Ürünköy yakınlarında aynı istikamette seyreden S.D. (32) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Savrulan traktör, bariyerlere çarparak ikiye bölündü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki K.D, D.S, İ.S. (9) ve B.S.Ş. (10) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Traktör sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, traktörün vinçle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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