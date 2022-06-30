Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 23-29 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2,11 gram eroin, 978 gram sentetik uyuşturucu ve 7 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 8'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.