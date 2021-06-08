Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 19:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Van’ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza akşam saatlerinde ilçenin Amik Mahallesi kırsalında meydana geldi.
Tarladan eve dönen Mehmet Sıddık Kızılkale yönetimindeki römork bağlı traktör, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Sürücü Kızılkale olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Etiketler: Trafik Kazası Van
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