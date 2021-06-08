Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ'da bir adreste kaçak tütün bulundurulduğu bilgisini edindi.

Adrese düzenlenen operasyonda 1 ton 610 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tütünlerin sahibi olduğu belirlenen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.