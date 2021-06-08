Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 1,6 ton kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 610 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ'da bir adreste kaçak tütün bulundurulduğu bilgisini edindi.
Adrese düzenlenen operasyonda 1 ton 610 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Tütünlerin sahibi olduğu belirlenen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Sigara Ankara Tütün
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